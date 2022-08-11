Отправились на дно: военные показали, как оккупанты утопили свой "знатный" Т-72

Иногда российские оккупанты не нуждаются в помощи ВСУ в их уничтожении. Они сами заезжают на танке в реку и топятся.

Пока бойцы механизированной бригады имени Владимира Мономаха уничтожают оккупантов, они сами им в этом помогают. В сети появилось видео, как россияне на танке просто заезжают в реку и топятся.

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Со дна пришли – а дно и вернулись

Отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха убирает лишние элементы с украинской земли. Московские бедствия – воины утопили свой "знатный" Т-72. Со дна к нам пришли, на дно и отправились,

– пишет бригада имени Мономаха.

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Бойцы шутят и подчеркивают, что не зря народная мудрость говорит "не зная брода, не лезь в воду".

Наглотались украинской водицы… Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины,

– отмечают украинские военные.

Потери врага по состоянию на 10 августа

42 800 русских оккупантов;

танков – 1832 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;

РСЗО – 261 (+0) единиц;

средства ПВО – 133 (+0) единиц;

самолетов – 232 (+9) единиц;

вертолетов – 193 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),

крылатые ракеты – 185 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;

специальная техника – 89 (+2).

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