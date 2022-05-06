ВСУ показали работу ударного беспилотника Switchblade: оккупанты рассыпались, как тараканы

Украинские военные отмечают 6 мая День пехоты. Они показали результат работы пехотинцев.

Защитники из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали видео, как уничтожают россиян. Сделали это посредством тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade.

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"Подбодрили оккупантов, которые так упорно готовили укрепления. Приятного просмотра", – отметил полковник Дмитрий Титенко.

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День пехоты

По словам Титенко, украинскую пехоту по праву считают одной из лучших в Европе. Поскольку свою честь и силу она демонстрирует не на праздничных парадах, а в тяжелых боях с российскими оккупантами, у которых гораздо больше техники.

Первыми устанавливают украинский флаг

Титенко подчеркнул, что пехотинцы находятся ближе всего к врагу под атакой российской артиллерии и танков. Однако украинские защитники наступают и уверенно удерживают оборону. Именно они поднимают сине-желтый флаг над освобожденными территориями.

Есть и обратная сторона героизма – большинство потерь несет именно пехота. И мы склоняем голову перед жертвенностью наших братьев, отдавших жизнь в боях за Украину,

– сказал Титенко.

Отпор от королевских пехотинцев

Российские оккупанты попытались штурмовать позиции защитников из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Луганской области. Однако из группы вражеских десантников выжили только семь человек. Военные установили, что убитые рашисты жили в Удмуртии, Башкирии и Ростовской области.

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