ВСУ показали работу ударного беспилотника Switchblade: оккупанты рассыпались, как тараканы
Украинские военные отмечают 6 мая День пехоты. Они показали результат работы пехотинцев.
Защитники из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали видео, как уничтожают россиян. Сделали это посредством тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade.
К теме Не оставляют врагу никакого шанса, – Зеленский поздравил украинских героев-пехотинцев
"Подбодрили оккупантов, которые так упорно готовили укрепления. Приятного просмотра", – отметил полковник Дмитрий Титенко.
Уничтожение российских убийц: смотрите видео
День пехоты
По словам Титенко, украинскую пехоту по праву считают одной из лучших в Европе. Поскольку свою честь и силу она демонстрирует не на праздничных парадах, а в тяжелых боях с российскими оккупантами, у которых гораздо больше техники.
Первыми устанавливают украинский флаг
Титенко подчеркнул, что пехотинцы находятся ближе всего к врагу под атакой российской артиллерии и танков. Однако украинские защитники наступают и уверенно удерживают оборону. Именно они поднимают сине-желтый флаг над освобожденными территориями.
Есть и обратная сторона героизма – большинство потерь несет именно пехота. И мы склоняем голову перед жертвенностью наших братьев, отдавших жизнь в боях за Украину,
– сказал Титенко.
Отпор от королевских пехотинцев
Российские оккупанты попытались штурмовать позиции защитников из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Луганской области. Однако из группы вражеских десантников выжили только семь человек. Военные установили, что убитые рашисты жили в Удмуртии, Башкирии и Ростовской области.
Другие победы Вооруженных Сил Украины: последние новости
- Россия неохотно уносит тела своих военных с территории Украины. Минобороны врагов позволяет закапывать солдат в братских могилах или уничтожать их остатки на поле боя, чтобы скрыть мобилизацию. Об уничтоженных оккупантах сообщают украинские защитники.
- В Днепропетровской области 6 мая был сбит российский беспилотник.
- Украинские военные в Запорожской области взяли в плен оккупантов. Кроме того, они забрали у них БМП-2.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля ликвидировали 2 боевых машины пехоты.