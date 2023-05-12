Удирали, аж пятки сверкали: украинские военные показали брошенные россиянами позиции у Бахмута

12 мая 2023, 00:39
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25 Сечеславская воздушно-десантная бригада

Россиянам все никак не удается захватить Бахмут. Более того, на некоторых участках этого направления оккупанты убегают, чтобы не попасть под шквальный огонь украинских защитников.

После себя российская армия оставляет беспорядок, кучи мусора и целую гору неиспользованного оружия. Эта находка обязательно пригодится украинским Вооруженным Силам и полетит обратно к своим хозяевам.

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Россиян выгнали из-под Бахмута

На фото ясно видно, какие условия обустроили для себя россияне на одном из участков Бахмутского направления. Собственно, украинцы ничего нового не увидели, ведь давно привыкли к беспорядку, в котором все время живут российские солдаты.

Россияне скрылись от украинских солдат возле Бахмута / Фото 25 отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады

 

На фото также можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые оккупантами по танкам ВСУ.

Обратите внимание! Недавно глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское командование в том, что по их приказу одно из подразделений 72 бригады минобороны России сбежало с линии фронта. Мол, из-за их действий ВСУ смогли освободить территорию шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.

ВСУ имеют определенные успехи под Бахмутом

Автор: Владислав Кравцов