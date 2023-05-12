Удирали, аж пятки сверкали: украинские военные показали брошенные россиянами позиции у Бахмута

Россиянам все никак не удается захватить Бахмут. Более того, на некоторых участках этого направления оккупанты убегают, чтобы не попасть под шквальный огонь украинских защитников.

После себя российская армия оставляет беспорядок, кучи мусора и целую гору неиспользованного оружия. Эта находка обязательно пригодится украинским Вооруженным Силам и полетит обратно к своим хозяевам.

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Россиян выгнали из-под Бахмута

На фото ясно видно, какие условия обустроили для себя россияне на одном из участков Бахмутского направления. Собственно, украинцы ничего нового не увидели, ведь давно привыкли к беспорядку, в котором все время живут российские солдаты.

Россияне скрылись от украинских солдат возле Бахмута / Фото 25 отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады

На фото также можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые оккупантами по танкам ВСУ.

ВСУ имеют определенные успехи под Бахмутом

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные достигли определенных успехов вблизи Бахмута. На некоторых участках удалось выбить оккупантов на расстояние до 2 километров. Успешную операцию провели военные из 3 отдельной штурмовой бригады.

"Повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил отрицательный успех вагнеровцев возле Бахмута. Он заявил, что ситуация там развивается по "худшему для России сценарию".

Несмотря на успехи на фронте, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Это он совершает через свои вбросы о якобы отступлении от Бахмута.