Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, получение американских танков мгновенно не изменит ситуацию в поле боя.

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Какова будет роль Abrams на фронте

Большим преимуществом при получении Abrams является то, что США передают Украине вместе с танками систему их обслуживания.

"Современный танк нужно обслуживать не менее качественно, чем самолет. Это очень трудоемкий процесс, в который вовлечены многие люди и техника. И если США предоставили ВСУ эту технику, это значит также, что для ее обслуживания уже подготовлены соответствующие специалисты", – пояснил Свитан.

Это свидетельствует также о том, что в будущем количество Abrams в силах обороны может превысить обещанные США в январе 31 машину. Однако не стоит надеяться, что первые 10 танков, приехавших в Украину, сразу вступят в бой.

"10 или 30 танков, которые вскоре станут на вооружение Сил обороны, хватит разве что на то, чтобы усилить одну из бригад. Вместо того чтобы Abrams сыграли заметную роль в прорыве позиций оккупантов, их нужно применять в количестве, приближающемся к сотне машин", – предположил военный эксперт.

Роман Свитан о применении танков Abrams: смотрите видео

В случае, если США утроят запланированный объем переданных танков, их можно будет применить вблизи Роботино, Старомлиновки или Бахмута. В существующем же сейчас количестве Abrams пригодны только для огневой поддержки наступления пехоты.

Что известно о помощи от США