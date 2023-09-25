Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, получение американских танков мгновенно не изменит ситуацию в поле боя.
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Какова будет роль Abrams на фронте
Большим преимуществом при получении Abrams является то, что США передают Украине вместе с танками систему их обслуживания.
"Современный танк нужно обслуживать не менее качественно, чем самолет. Это очень трудоемкий процесс, в который вовлечены многие люди и техника. И если США предоставили ВСУ эту технику, это значит также, что для ее обслуживания уже подготовлены соответствующие специалисты", – пояснил Свитан.
Это свидетельствует также о том, что в будущем количество Abrams в силах обороны может превысить обещанные США в январе 31 машину. Однако не стоит надеяться, что первые 10 танков, приехавших в Украину, сразу вступят в бой.
"10 или 30 танков, которые вскоре станут на вооружение Сил обороны, хватит разве что на то, чтобы усилить одну из бригад. Вместо того чтобы Abrams сыграли заметную роль в прорыве позиций оккупантов, их нужно применять в количестве, приближающемся к сотне машин", – предположил военный эксперт.
Роман Свитан о применении танков Abrams: смотрите видео
В случае, если США утроят запланированный объем переданных танков, их можно будет применить вблизи Роботино, Старомлиновки или Бахмута. В существующем же сейчас количестве Abrams пригодны только для огневой поддержки наступления пехоты.
Что известно о помощи от США
- Кроме Abrams, важным сдвигом в военной помощи могут стать баллистические ракеты ATACMS. В преддверии встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом американские СМИ писали, что в скором времени можно ожидать сверхважного решения об их получении. В то же время, по итогам личных встреч Президент Украины заявил, что решение о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет "находится на финишной прямой".
- Преимущество ATACMS по сравнению с очень эффективными авиационными ракетами Storm Shadow и SCALP/T состоит в том, что США имеют их в существенно большем количестве, а также в том, что для их запуска не нужны самолеты, а только пусковые установки в HIMMARS. Благодаря этому ВСУ смогут уязвлять цели на глубине до 300 километров существенно быстрее и с меньшим расходованием ресурсов.
- Впрочем, некоторые препятствия по применению ATACMS заключаются в том, что, имея самый большой арсенал таких ракет (около 2 тысяч), США все равно боятся, что в случае войны за Тайвань их не хватит для уничтожения всех китайских целей. Соответственно нет гарантий, что Соединенные Штаты пойдут на рискованную передачу нескольких сотен таких ракет, которые для Вооруженных Сил будут ценны в любом количестве.