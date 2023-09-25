Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, отримання американських танків миттєво не змінить ситуацію на полі бою.

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Якою буде роль Abrams на фронті

Великою перевагою при отриманні Abrams є те, що США передають Україні разом із танками систему їхнього обслуговування.

"Сучасний танк потрібно обслуговувати не менш якісно, аніж літак. Це дуже трудомісткий процес, у який залучено багато людей та техніки. І якщо США надали ЗСУ цю техніку, це означає також, що для її обслуговування вже підготовлені відповідні спеціалісти", – пояснив Світан.

Це свідчить також про те, що в майбутньому кількість Abrams в Силах оборони може перевищити обіцяні США в січні 31 машину. Однак не варто сподіватися, що перші 10 танків, які приїхали до України, одразу вступлять у бій.

"10 або 30 танків, які незабаром стануть на озброєння Сил оборони, вистачить хіба що на те, щоб посилити одну з бригад. Натомість для того, щоб Abrams відіграли помітну роль у прориві позицій окупантів, їх потрібно застосовувати в кількості, що наближається до 100 машин", – припустив військовий експерт.

Роман Світан про застосування танків Abrams: дивіться відео

В разі, якщо ж США потроять запланований обсяг переданих танків, їх можна буде застосувати поблизу Роботиного, Старомлинівки або Бахмута. В наявній же зараз кількості Abrams придатні лише для вогневої підтримки піхоти, яка наступає попереду.

Що відомо про допомогу від США