ВСУ попали в пункт связи на аэродроме Бельбек в Крыму, – СМИ
Источник:телеграм-канал "Крымский ветер"
В аннексированном Крыму 31 января было очень неспокойно, а оккупанты жаловались об опасности с неба. В конце концов стало известно, что ВСУ могли поразить военный объект оккупантов на аэродроме Бельбек.
Говорится о пункте связи в аэропорту на аннексированном полуострове. Журналисты уточнили, что очевидно удар по оккупированному Бельбеку наши защитники осуществили с помощью ракеты.
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В Бельбеке могли поразить пункт связи россиян
Российские журналисты выяснили, что в результате атаки на Севастополь 31 января, неустановленная ракета попала по военному аэродрому Бельбек. По данным источников медийщиков, был атакован пункт связи воинской части 80159, который, согласно открытым данным, относится к аэродрому Бельбек.
Пункт связи вспыхнул, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, заранее, нет,
– сказали журналисты.
В то же время в телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что пострадали 12 домов в садовом обществе "Усть-Бельбек".
Дачи "Усть-Бельбек" расположены близко к аэродрому Бельбек / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Мониторинговая группа канала установила, что эти дачи расположены в 250 – 350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме Бельбек.
На аэродроме Бельбек было громко
- В разных частях аннексированного Крыма 31 января было довольно шумно. Так, взрывы слышали в Севастополе, возле города Саки в Евпаторийском районе и в других населенных пунктах Крыма. В свою очередь россияне объявили тревогу на всей территории полуострова и перекрыли свой печально известный Крымский мост.
- Очевидцы также слышали взрывы в районе аэродрома Бельбек. Впоследствии стало известно, что в северной стороне Севастополя, ориентировочно в районе аэродрома Бельбек, вспыхнул мощный пожар.
- Впоследствии командующий Воздушных сил Николай Олещук фактически подтвердил, что именно украинские силы спровоцировали "хлопок" на аэродроме Бельбек. Генерал подчеркнул, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром на ныне аннексированном Крымском полуострове.