В Чернобаевке под Херсоном продолжается масштабный пожар с детонацией

Утром 9 июля воины ВСУ благодаря HIMARS попали в боеприпасы оккупантов в Чернобыевке. Очевидцы сообщают, что там продолжается масштабный пожар с детонацией снарядов.

Соответствующее видео обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко. Известно, что масштабный пожар на складах начался после прилетов.

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По его словам, в пропагандистских телеграм-канал сообщают о том, что ВСУ также попали по складам в Харцызске Донецкой области.

В то же время, телеграм "ВСУ оперативный" сообщил, что очередной состав боекомплектов россиян в Чернобаевке уничтожил HIMARS.



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