В Чернобаевке под Херсоном продолжается масштабный пожар с детонацией
9 июля 2022 , 20:11Читати новину українською
Утром 9 июля воины ВСУ благодаря HIMARS попали в боеприпасы оккупантов в Чернобыевке. Очевидцы сообщают, что там продолжается масштабный пожар с детонацией снарядов.
Соответствующее видео обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко. Известно, что масштабный пожар на складах начался после прилетов.
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По его словам, в пропагандистских телеграм-канал сообщают о том, что ВСУ также попали по складам в Харцызске Донецкой области.
В то же время, телеграм "ВСУ оперативный" сообщил, что очередной состав боекомплектов россиян в Чернобаевке уничтожил HIMARS.
Уничтожение складов оккупантов: последние новости
- Утром 9 июля жители Чернобыевки и Херсона услышали взрывы. Выяснилось, что подорвались склады оккупантов. Горожане слышат, как снаряды детонируют до сих пор.
- 8 июля неподалеку от Чернобаевки тоже прогремело много взрывов. Впоследствии стало известно, что украинские военные били по врагу в Новой Каховке, уничтожив ПВО, БК и ликвидировав несколько десятков живой силы оккупантов.
- Также недавно у железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".
- На этой неделе украинские военные взорвали несколько больших складов боеприпасов врага. В частности, гигантский состав взорвался в оккупированном Донецке, который враг разместил на территории "КАМАЗ-Центра".
- А 4 июля ВСУ устроили настоящее файер-шоу в оккупированном Снежном, что в 18 километрах от российской границы. Там тоже взлетели на воздух российские снаряды.
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