Выведены из строя 4 корабля, – в ВМС сказали, какие проблемы могут возникнуть у россиян

Силы обороны Украины поразили три больших десантных корабля – "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный – "Иван Хурс". Вследствие этого оккупанты будут иметь проблемы с логистикой.

Это 24 Каналу заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он напомнил, что во время проблем с Крымским мостом, когда он был неоднократно поражен, враг был вынужден искать другие логистические пути.

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"Фактически выведены из строя четыре корабля, три из них – это большие десантные корабли, а также средний разведывательный корабль", – подчеркнул он.

Проблемы с логистикой врага

Дмитрий Плетенчук отметил, что эти большие десантные корабли использовались, в частности, для того, чтобы как паромы перевозить даже гражданских, которые незаконно перемещались в Крым. Потеря кораблей повлияет на военную логистику россиян.

Например, даже Крымский мост не может обеспечить сейчас военную логистику из-за повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС.

Конечно, такие грузы они могут доставлять так же военными кораблями как самым дешевым способом. Потому что самолетами достаточно трудно, сложно и дорого доставлять в Крым. Поэтому для них это важно. Учитывая то, что в строю из 13 единиц, не считая "Константина Ольшанского", оставалось 5. По состоянию на сейчас так 5 и остается,

– сказал спикер.

БДК "Ямал" и "Константин Ольшанский" готовились к применению. Поэтому Украина должна была вывести их из строя.

Поражение четырех вражеских кораблей: коротко