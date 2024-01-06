Для врага должны быть ежеминутные сюрпризы – ОК "Юг" об уничтожении командного пункта в Крыму

Украинские защитники 4 января поразили командный пункт россиян вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму. Это была комплексная работа наших военных.

Для врага на Крымском полуострове возможны постоянные ежеминутные сюрпризы. Об этом в эфире национального марафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Гуменюк высказалась по поводу пораженного командного пункта россиян в Крыму

Наталья Гуменюк отметила, что расположение таких пунктов командных управлений на аннексированном украинском полуострове – это попытка врагом рассредоточить такие объекты и максимально обезопасить их. Однако украинские военные все же находят эти объекты.

Наша боевая работа базируется как раз на том, чтобы действовать по конкретным точкам и вычисляемым объектам с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением. Поэтому будем надеяться, что доразведка данных нам позволит сделать объемные выводы, чтобы убедиться, что управление войсками враг теряет продуктивное при нашей работе,

– подчеркнула спикер.

Полковник также рассказала, что информация, что это был командный пункт соединения оккупационных войск, является предварительной, и наши военные проверят ее, чтобы подтвердить или опровергнуть.

"Но цель была именно такова: лишить Южного направления, в частности, управления. А связь – это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают", – отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что пока рано отчитываться о каких-то победах, потому что работа эта комплексная. Ведь российские оккупанты развернули своих позиций, пунктов и мест сосредоточения много.

Происходит постоянное маневрирование, работа, как отмечалось в ГУР МО, продолжается фактически онлайн, непрерывно, поэтому для врага должны быть ежеминутные сюрпризы,

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что не хочет разочаровывать в этих сюрпризах российских захватчиков и призвала, чтобы они почувствовали все это сполна, а впоследствии наши военные отчитаются о проделанной работе.

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