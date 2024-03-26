Где ВСУ ударили по кораблю "Константин Ольшанский": показываем на карте

Военно-морские Силы 26 марта сообщили, что украинская ракета поразила большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Ранее это судно ранее принадлежало Украине, однако во время оккупации Крыма россияне захватили и его.

Десантный корабль "Константин Ольшанский" поразили, когда тот находился в севастопольской бухте. Где ВСУ нанесли удар по бывшему украинскому ВДК – на карте показывает 24 Канал.

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Поражение "Ольшанского"

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук 26 марта сообщил, что украинская армия поразила БДК "Константин Ольшанский", который размещался в бухте Севастополя. Для его поражения применили ракеты "Нептун".

Как отметил Плетенчук, БДК находился в крымской бухте в течение 9 лет. Россияне не использовали его, а постепенно разбирали на детали для своих других больших десантных кораблей. Вероятно, именно после регулярных ударов по Черноморскому флоту враг решил восстановить "Ольшанского".

Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном",

– сказал Плетенчук.

Бывший украинский БДК теперь точно не сможет использоваться оккупантами для агрессии России.

Где размещался БДК "Константин Ольшанский": смотрите на карте

Что известно о корабле