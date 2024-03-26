Почему Россия не может защитить свои корабли в Черном море: военный обзор от Свитана

Российский флот в Черном море продолжает редеть. Под прицел Сил обороны Украины попали еще 4 вражеских корабля.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как Украине удается успешно поражать корабли Черноморского флота.

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"Нептун" поразил "Константина Ольшанского"

Свитан отметил, что большой десантный корабль "Константин Ольшанский" – украинский. Российские захватчики украли его у нас еще в 2014 году. Противник преимущественно разбирал его на запчасти для других БДК.

Однако, заметил он, после того, как наши спецслужбы начали топить вражеские большие десантные корабли, россияне пытались его восстановить.

Но, вероятнее всего, уже не сложится у них с восстановлением этого корабля,

– сыронизировал полковник запаса.

По его словам, наши Военно-Морские силы приняли решение отминусовать этот корабль. Поэтому по нему был нанесен удар ракетой "Нептун".

Почему Россия не способна защитить свой флот

Полковник запаса объяснил, что проблема оккупантов заключается в том, что Черное море является закрытым водоемом. Вход и выход сюда только один – через Турцию, через Босфор.

А в закрытом водоеме уничтожить крупные военные суда легко, имея определенные средства поражения,

– заявил Свитан.

По его словам, это могут быть безэкипажные катера, подводные управляемые беспилотники либо ракеты. Авиация вообще может в любом месте уничтожать корабли. А тот же "Нептун" достает практически до любой точки в Крыму, все зависит от системы наведения.

Поэтому, добавил он, у россиян в Черном море нет 100-процентного механизма, как можно обезопасить свои корабли. Они сейчас пытаются прикрыть их наземными средствами ПВО. Но не получается.

Поэтому, можно сказать, что вражескому флоту не жить в Черном море. Он перейдет в подводное, а, вероятнее всего, околодонное существование.

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