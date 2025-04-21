ВСУ поразили место запуска ударных БПЛА в районе Теткино на Курщине

В Генштабе на второй день Пасхи сообщили приятную новость. Силы обороны поразили локацию, с которой россияне запускали "Шахеды" по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Что известно об удачном ударе ВСУ по Теткино

Как сообщили в Генштабе, удар был еще до Пасхи.

19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БПЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Курщина часто фигурирует в сообщениях ВС и мониторов как место запуска "Шахедов". Так что оккупанты поплатились.