Силы обороны ударили по позиции С-300 в Ростовской области

Силы обороны Украины продолжают ослаблять противовоздушную оборону российских захватчиков. Так, в ночь на 21 августа украинские защитники нанесли успешный удар по позиции С-300 в Ростовской области.

К слову, ночью оккупанты жаловались, что Ростовскую область якобы атаковали ракетой. В то же время местные власти утверждали, что "пе-ве-о" якобы все сбила.

К теме В России заявили об "одной из крупнейших" атак дронов на Москву

ВСУ поразили С-300 в Ростовской области

В ночь на 21 августа подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области.

Известно, что в определенных точках прицеливания раздавались мощные взрывы. Сейчас в Генштабе ВСУ доразведывают точность поражения.

Стоит отметить, что российские захватчики используют комплексы С-300 для ударов по мирным городам Украины. Враг цинично атакует ракетами с ЗРК жилые дома и терроризирует гражданское население.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил России продолжается. Дальше будет...

– отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее украинские защитники из подразделения СБУ также уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста" в Запорожской области. Известно, что эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал, однако украинские защитники выследили ее и нанесли успешный удар.

Стоимость РЛС "Каста" стартует от 60 миллионов долларов. Конечная сумма зависит от комплектации, поэтому уничтожение 39Н6 "Каста-2Е2" является серьезной потерей для врага.

К слову, с начала полномасштабной войны подразделения СБУ в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.