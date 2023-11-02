Поразили важную цель противника, – Генштаб заинтриговал в сводке

Украинские военные делают все возможное для того, чтобы выбить оккупантов с родной земли. В частности, бьют по важным для врага целям.

О том, что нашим защитникам удалось поразить важную цель противника, рассказали в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 2 ноября. Рассказываем, что еще известно об ударах по оккупантам.

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ВСУ продолжают бить по врагу

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Между тем подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района скопления личного состава, оружия и военной техники, станцию РЭБ, склад с боеприпасами, 8 артиллерийских средств. А еще – другую важную цель врага.

Ранее хорошие новости с Таврического направления сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что наши военные там сбили российский штурмовик.

Начнем с того, что потери врага в живой силе составили 360 человек. Кроме того, удалось уничтожить 40 единиц военной техники. Речь идет о 6 танках, 11 ББМ, 7 артиллерийских системах, 1 самолете штурмовике Су-25, 6 БПЛА, 8 автомобилях и 1 единице спецтехники.

И хотя оккупанты терпят бешеные потери, они продолжают наступать. Так, на Авдеевском направлении враг стянул безумное количество своих бойцов. Тем временем Валерий Залужный рассказал, какую ошибку допустил.

Залужный назвал свою большую ошибку во время войны

Начнем с того, что за 5 месяцев контрнаступления нашим защитникам удалось продвинуться на 17 километров. Это подорвало надежды как Киева, так и Запада на то, что удастся совершить молниеносный прорыв. Если бы его удалось достичь, это могло бы толкнуть Путина на мысль, что он не сможет выиграть войну, которую сам и развязал.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что надежду возлагал на то, что колоссальные потери заставят Кремль остановить войну. Впрочем, накануне мы рассказывали, что в живой силе оккупанты уже потеряли более 300 тысяч бойцов.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибшими. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну,

– признался Залужный.

Эти цифры – четкая демонстрация того, что Россия не считается со своими потерями. Кремль не понимает, что такое ценность жизни человека.