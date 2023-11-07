Такими мыслями с 24 Каналом поделился военный эксперт Владислав Селезнев. Фактически, по его словам, корабль, ни разу не совершивший боевого выхода, превратился в мусор.

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Что ВСУ повредили, кроме корабля

Украинские военные 4 ноября ударили по судостроительному заводу "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму. Очевидно, что россияне вложили немало средств после оккупации, чтобы полностью восстановить функционал завода.

То есть враг существенно вкладывался в развитие этой инфраструктурной единицы, который сегодня работает на увеличение боевых возможностей Черноморского флота России,

– сказал военный эксперт.

Как пояснил Селезнев, ВСУ повредили не только корабль "Аскольд", но и инфраструктуру, что является очень хорошей новостью. Поскольку россияне будут вынуждены принять решение о перемещении производства на территорию России. Кроме того, оккупанты будут забирать подальше от Крыма корабли-носители ракет "Калибр".

Селезнев о последнем "хлопке" в Крыму: смотреть видео

Уменьшатся ли обстрелы ракетами "Калибр"

Однако такое перемещение не обезопасит Украину от ракетных обстрелов. Даже если оккупанты будут запускать "Калибры" из акватории бухты Новороссийска, они смогут долететь до Ужгорода, ведь максимальное расстояние до 2 тысяч километров.

Но то, что враг вынужден передислоцировать часть персонала, оборудования, оружия, техники в другие регионы – это уже хорошая новость. Ведь враг понимает, что нет спокойных и безопасных участков, акваторий, бухт на территории Крыма. Чем дальше, тем больше и чаще случается "хлопок" в Крыму,

– заметил Владислав Селезнев.

Атаки по территории полуострова происходят чаще, потому что украинская армия работает над уменьшением боевых возможностей России в Крыму. Как предположил Селезнев, таким образом закладывается основа для освобождения украинского Крыма от вражеской армии.

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