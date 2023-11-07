Такими думками з 24 Каналом поділився військовий експерт Владислав Селезньов. Фактично, за його словами, корабель, який жодного разу не здійснив бойового виходу, перетворився на сміття.
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Що ЗСУ пошкодили, крім корабля
Українські військові 4 листопада вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі, що в окупованому Криму. Очевидно, що росіяни вклали чимало коштів після окупації, аби повністю відновити функціонал заводу.
Тобто ворог суттєво вкладався в розвиток цієї інфраструктурної одиниці, яка нині працює на збільшення бойових можливостей Чорноморського флоту Росії,
– сказав військовий експерт.
Як пояснив Селезньов, ЗСУ пошкодили не лише корабель "Аскольд", а й інфраструктуру навколо, що є дуже доброю новиною. Оскільки росіяни будуть вимушені ухвалити рішення про переміщення виробництва вже на територію Росії. Крім того, окупанти забиратимуть якнайдалі від Криму кораблі-носії ракет "Калібр".
Селезньов про останню "бавовну" у Криму: дивитися відео
Чи зменшаться обстріли ракетами "Калібр"
Утім, таке переміщення не убезпечить Україну від ракетних обстрілів. Навіть якщо окупанти запускатимуть "Калібри" з акваторії бухти Новоросійська, вони зможуть долетіти аж до Ужгорода, адже максимальна відстань до 2 тисяч кілометрів.
Але те, що ворог змушений передислоковувати частину персоналу, устаткування, обладнання, зброю, техніку в інші регіони – це вже добра новина. Адже ворог розуміє, що немає спокійних та безпечних ділянок, акваторій, бухт на території Криму. Чим далі, тим більше і частіше трапляється "бавовна" в Криму,
– зауважив Владислав Селезньов.
Атаки по території півострова відбуваються частіше, бо українська армія працює над зменшенням бойових можливостей Росії у Криму. Як припустив Селезньов, у такий спосіб закладаються підвалини для звільнення українського Криму від ворожої армії.
Знищення ЧФ Росії триває: що відомо
- СтратКом ЗСУ поділився кадрами знищеного корабля "Аскольд". На знімках видно, що справи у нього кепські. Крім того, "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс".
- Міноборони Росії також підтвердили пошкодження судна 4 листопада. Там заявили, що, мовляв, Крим атакували 15 українських ракет, 13 з них збила "ППО", а дві влучили у ціль.
- Минулого місяця українські військові пошкодили кораблі "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" у Севастополі. Судна проходили технічне обслуговування в сухих доках. Британська розвідка стверджує, що наявні усі підстави вважати, що десантний корабель майже повністю зруйнований, а підводний човен зазнав катастрофічних пошкоджень.