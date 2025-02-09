Сорвали эвакуацию пилота: в ОСГВ "Хортица" рассказали о повреждении вертолета возле Торецка

Украинские военные не позволили оккупантам эвакуировать российского пилота вертолетом Ми-8 неподалеку Торецка. Воины ВСУ применили против вертолета дрон.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона. Оккупант хотел эвакуироваться из вертолета после того, как ВСУ поразили судно ракетой из ЗРК.

Смотрите также Бои на Покровском направлении, враги штурмуют позиции: карта боевых действий 9 февраля

Бойцы ВСУ значительно повредили российский вертолет

В Торецке идут городские бои, россияне не контролируют этот город. Более того, они не пускают на эту территорию даже вражескую авиацию. В субботу, 8 февраля, украинские защитники сбили неподалеку Торецка вражеский самолет и повредили вертолет. Военные использовали FPV-дрон, чтобы российские оккупанты не смогли эвакуировать пилота самолета вертолетом. Ему пришлось лететь на свою территорию в неисправном состоянии.

Представитель ОСГВ "Хортица" рассказал, что чаще всего дроны эффективно работают против вражеской бронетехники. В частности, эффективную работу демонстрируют БпЛА на оптоволокне.

Бронетехника в целом все меньше используется именно из-за большого количества FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. Потому что если раньше можно было сделать танк, и еще сверху поставить РЭБ, то РЭБ не защитит вас от дрона на оптоволокне, просто потому, что он не глушится. Все равно он тот танк уничтожит,

– рассказал Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, россияне имеют значительные потери на нескольких участках зоны ответственности ОСГВ "Хортица". В частности, на Покровском направлении россияне пытаются продвигаться, но уже имеют потери в личном составе, а именно 7000 погибших солдат.

Сбитие российского Су-25 возле Торецка

После того как стрелок Павел Жалко из Ровенской области прицельно попал по самолету, судно разлетелось в разных направлениях. Российские пехотинцы бродили между обломками и искали уцелевшие детали. Украинские военные наблюдали за ними с помощью дрона.