ВСУ придется отводить от Северодонецка, быть на разбитых позициях нет смысла, – Гайдай

Ситуация в Северодонецке на утро 24 июня сложная. Сергей Гайдай заявил о необходимости вывести наших военных из города.

Военные получили приказ, – глава Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев не искать в этом "зраду". По его словам, военных никто не бросает и не даст окружить их.

Читайте также Лисичанск будет держаться дольше, оборона мощная, – Гайдай

Придется выводить наших военных. Сейчас такая ситуация, когда находиться на разбитых за много месяцев позициях, просто ради того, чтобы быть там, – нет смысла. С каждым днем ​​количество погибших на неукрепленных территориях может расти,

– заявил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что военные уже получили приказ отойти на новые позиции и укрепленные районы. Уже оттуда они будут полноценно вести боевые действия и наносить оккупантам потери.

Северодонецк уничтожен

В течение 4 месяцев российские военные практически ежедневно обстреливают областной центр Луганской области. Из-за этого инфраструктура города разрушена до основания. 90% домов полностью или частично разрушены.

Что этому предшествовало

В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщали, что ожесточенные бои в Северодонецке продолжаются . Российские оккупанты обстреляли украинских военных из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчояровки, Спорного и Берестового.

23 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы сдержать россиян в Северодонецке. Чтобы истощить противника, они ведут активную маневренную оборону.

Актуально Главные центры ударов из Беларуси и агония врага на Юге: основное за 121 день войны

По словам Громова, ВСУ и другие силовые подразделения объединились в единое командование, чтобы более эффективно противостоять россиянам. При этом оккупанты постоянно обстреливают украинские позиции из разных видов оружия.

Вечером того же дня Гайдай сообщил, что военным, вероятно, придется покинуть Северодонецк. Он отметил, что россияне бросили все резервы, чтобы захватить Луганскую область. Большое количество защитных сооружений в промзоне уже разрушено, поэтому находиться там – бессмысленно.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация Генштаба о ситуации на фронте: видео