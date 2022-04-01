ВСУ продолжают массово уничтожать оккупантов и их технику: свежие данные о потерях врага

1 апреля 2022 , 23:02
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Операция объединенных сил

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю на Донецком и Луганском направлениях. Только за 1 апреля силовым структурам удалось отразить 9 атак врага.

О потерях, которые наши воины нанесли российским оккупантам, сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

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В зоне ООС отразили 9 атак вражеских войск

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в вечерней сводке.

В частности, украинские защитники уничтожили:

  • 8 танков,
  • 44 единицы бронированной техники,
  • 16 единиц автомобильной техники,
  • 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата врага.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне ООС отбили 7 вражеских атак.

К теме: потери врага по состоянию на 1 апреля

 

Автор: Юлія Бабич