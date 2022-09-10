ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов на Юге и Востоке: россияне бьют из авиации
Источник:Генеральный штаб ВСУ
ВСУ по состоянию на 10 сентября продолжают освобождение населенных пунктов на Юге и Востоке. Обезумевшие оккупанты бьют ракетами и из авиации.
Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 10 сентября. Украинские герои 199 дней обороняют родную землю.
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Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении,
– говорится в сообщении.
Детали пока не раскрывают, чтобы не навредить украинским героям.
Российские оккупанты наносят ракетные и авиационные удары
Обезумевшие оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по населенным пунктам Украины. В частности, пострадали: Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.
Оккупанты били из:
- боевых машин;
- минометов;
- ствольной;
- реактивной артиллерии
Россияне открывали огонь на следующих направлениях:
- Северском;
- Харьковском;
- Краматорском;
- Славянском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском;
- Южнобугском.
Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах:
- Сосновки;
- Майорска;
- Николаевки Второй;
- Зайцево;
- Бахмута;
- Первомайска;
- Новомихайловки.
Врагу наносят потери
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает нести потери. Украинские герои наносят удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы. Кроме того, уничтожают российскую технику и склады боеприпасов.
"Среди личного состава, прибывающего в Украину на усиление, возросло количество самоповреждений", – говорится в сообщении.
Российское руководство пытается постоянно пополнить запасы "пушечного мяса".
Всего ликвидировать удалось уже 52 250 захватчиков. Также удалось уничтожить:
- боевых бронированных машин – 4584 единицы (+9);
- артиллерийских систем – 1259 единиц (+22);
- РСЗО – 311 единиц (+5);
- средств ПВО – 162 единицы (+3);
- самолетов – 239 единиц;
- вертолетов – 212 единиц (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 898 единиц (+10);
- крылатых ракет – 215 единиц (+1).
Обратите внимание – что сейчас известно о большом контрнаступлении ВСУ: смотрите видео