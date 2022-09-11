ВСУ продолжают возвращать свои территории: карта масштабности украинского наступления

Украинские военные за последние несколько дней освободили большое количество украинских населенных пунктов. Карта масштабности наступления ВСУ просто поражает.

Украинская армия колоссально быстро освобождает территорию Харьковщины. Каждый день наш флаг развевается в новых освобожденных городах и селах.

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С начала сентября наша армия изгнала русских военных с около 2 тысяч квадратных метров территории. Темпы продвижения ВСУ поражают.

Как ВСУ продвигаются в Харьковской области: видео карты

Какие территории в последние дни деоккупировали ВСУ

Украинские военные начали продвигаться на Востоке после новостей об увольнении Балаклеи. Там оккупантам было не по себе – российские СМИ писали, что те оказались в окружении. На видео с места происшествия видно, что убегая захватчики оставили огромное количество техники.

После того наши воины уволили Купянск. Оккупационная "администрация" сбежала в Волчанск, а впоследствии – в россию. Кроме того, украинские воины уже публикуют видео из Изюма, однако официального подтверждения от Генштаба об освобождении города пока нет.

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Более того, источники 24 канала в разведке сообщили, что ВСУ уже возле Донецкого аэропорта. Из-за этого главарь боевиков денис пушилин скрылся из Донецка.

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Василенкова и Артемовки. А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ вернулись в Лисичанск. Сейчас наши бойцы находятся в окрестностях города.

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