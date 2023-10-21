ВСУ уверенно продвигаются вперед: оккупанты готовятся отойти к трассе Горловка – Бахмут

Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага.

Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая.

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ВСУ продолжают продвигаться

Евлаш отметил, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь. Им удается отвоевывать территории, которые россияне оккупировали с 24 февраля 2022 года.

По его словам, русские захватчики находятся в тупике. ВСУ удалось взять искусственную насыпь. Поэтому оккупанты готовятся отходить на трассу Горловка – Бахмут. Заметим, что она находилась под огневым контролем наших военных. В целом, такие действия врага открывают новые возможности перед ВСУ.

Есть продвижение на южном фланге на разных его направлениях. В частности, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться к югу от Бахмута на разных участках фронта от 100 до 300 метров. Постоянные усилия ВСУ и постоянное движение вперед приводит к истерике у оккупантов,

– отметил он.

Евлаш добавил, что позиции врага ухудшаются. В частности, на южном фланге от Бахмута. Там оккупанты находятся в глухой обороне. Кроме того, на некоторых направлениях наши военные смогли преодолеть барьер, "который достаточно сложно штурмовать и легко оборонять". Собственно, говорится об этой искусственной насыпи.

Если этот рубикон перейден, открываются новые возможности. Сейчас враг усиливает минно-взрывную работу, минирует поля, дороги, проезды, устанавливает заграждения, чтобы сдержать наше продвижение,

– добавил он.

В то же время, Илья Евлаш убежден, что для наших военных такие условия – не проблема. По его словам, при правильном планировании и применении войск и сил, можно будет двигаться даже через противотанковые рвы, так называемые "зубы дракона" и минные поля. Конечно, все эти препятствия повлияют на продвижение, но "мы двигаемся вперед и освобождаем наши территории".