Очень хороший результат, – военный эксперт о продвижении ВСУ
Украинская армия хорошо справилась со стоящими перед ней задачами в первом этапе контрнаступательных действий. Но впереди еще очень много борьбы для деоккупации украинских территорий.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Военная операция на Юге Украины идет в соответствии с планом командования Вооруженных Сил.
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Что нужно сделать на этом этапе контрнаступления
Мы в самом начале контрнаступательных действий, уверен Мусиенко. Российские войска оказывают упорное сопротивление с использованием всех типов оружия, но Силы обороны преодолевают сопротивление врага.
Главной задачей наших подразделений было вклиниться в ряды противника, отрезать первую линию обороны и заставить врага отойти на другие рубежи, нанеся ему максимальные потери.
"Учитывая те силы, которые вовлечены в операцию, я думаю, что ВСУ показывают очень хороший результат", – отметил Мусиенко.
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Следующей задачей Вооруженных Сил может быть создание плацдармов для новой волны контрнаступления. Оперативная ситуация может способствовать привлечению еще большего количества сил, средств и техники, и как следствие – расширению уже имеющиеся плацдармы.
"Те успехи, которые мы сегодня имеем, стали возможны благодаря маневренности и децентрализации в принятии решений на местах, а также растягиванию линии обороны", – убежден военный аналитик.
Александр Мусиенко о ситуации на фронте: смотрите видео
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Известно, что после тяжелых боев на Юге Вооруженные Силы освободили 7 поселков и 90 квадратных километров украинской земли.
- По мнению аналитиков Reuters, летняя военная кампания будет борьбой на истощение: оккупанты попытаются нанести Вооруженным Силам максимальные потери, а Украина – получить преимущество над врагом благодаря фактору неожиданности.
- Основная линия обороны неприятеля находится в 10 – 15 км от текущей полосы столкновения. Предполагается, что Украина ввела в бой только 20% от подготовленных зимой сил.