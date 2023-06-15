Очень хороший результат, – военный эксперт о продвижении ВСУ

Украинская армия хорошо справилась со стоящими перед ней задачами в первом этапе контрнаступательных действий. Но впереди еще очень много борьбы для деоккупации украинских территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Военная операция на Юге Украины идет в соответствии с планом командования Вооруженных Сил.

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Что нужно сделать на этом этапе контрнаступления

Мы в самом начале контрнаступательных действий, уверен Мусиенко. Российские войска оказывают упорное сопротивление с использованием всех типов оружия, но Силы обороны преодолевают сопротивление врага.

Главной задачей наших подразделений было вклиниться в ряды противника, отрезать первую линию обороны и заставить врага отойти на другие рубежи, нанеся ему максимальные потери.

"Учитывая те силы, которые вовлечены в операцию, я думаю, что ВСУ показывают очень хороший результат", – отметил Мусиенко.

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Следующей задачей Вооруженных Сил может быть создание плацдармов для новой волны контрнаступления. Оперативная ситуация может способствовать привлечению еще большего количества сил, средств и техники, и как следствие – расширению уже имеющиеся плацдармы.

"Те успехи, которые мы сегодня имеем, стали возможны благодаря маневренности и децентрализации в принятии решений на местах, а также растягиванию линии обороны", – убежден военный аналитик.

Александр Мусиенко о ситуации на фронте: смотрите видео

Что известно о контрнаступлении ВСУ