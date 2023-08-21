В Бахмуте оккупанты в ловушке, Силы обороны освободили уже 43 квадрата вокруг города, – Минобороны
Наши военные продолжают делать все возможное, чтобы освобождать родные земли из-под оккупации. В Минобороны заметили, что в Бахмуте враг попал в ловушку.
Во время брифинга телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации вокруг Бахмута, передает 24 Канал. По ее словам, за прошедшую неделю наши военные освободили часть территорий вблизи населенного пункта.
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ВСУ продвигаются возле Бахмута
Наши войска заняли там (близ Бахмута – 24 Канал) ключевые господствующие высоты и очень донимают врага. И собственно враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться. И потому пытаются штурмовать именно по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска,
– подчеркнула Анна Маляр.
По словам заместительницы, наши военные продвигаются на южном фланге Бахмута. Собственно, за прошедшую неделю удалось освободить 3 квадратных километра недалеко от города.
"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 квадратных километрах вокруг Бахмута", – подчеркнула Анна Маляр.
Кто сейчас воюет в Бахмуте
Ответил на этот вопрос политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов. В эфире 24 Канала он пролил свет на воюющих против наших защитников в Бахмуте.
Россияне забрали 1 и 2 армейских корпуса из Бахмута. Туда зашли три полка каких-то территориальных войск – это они, видимо, пытаются скопировать нашу терроборону,
– говорит Сазонов.
Он также добавил, что к югу от города работают мотострелковые и десантные войска. Кроме того, много так называемых рот "Шторм-Z".
"Все направления для них приоритетны. Там, где они дрогнут, мы пойдем вперед, поэтому им нужно держать (оборону – 24 Канал) везде. Но резервов не хватает", – пояснил Сазонов.
По словам Сазонова, в России продолжает идти скрытая мобилизация. Также набирают бойцов и на оккупированных территориях. Все для того, чтобы враг мог набрать новые силы. Оно и неудивительно, учитывая колоссальные потери.
Скоро будет 260 тысяч "пакетов"
- Заметим, что за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 460 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения – 257 930 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили 4 358 танков, 8 449 боевых бронированных машин, 5 264 артиллерийские системы, 719 РСЗО и 489 средств ПВО.
- А еще на балансе войска врага стало на 315 самолетов, 316 вертолетов, 4309 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1406 крылатых ракет, 18 судов, 7 692 автомобиля и автоцистерны и 794 единицы спецтехники меньше.