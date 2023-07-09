"Враг в ловушке": украинские защитники продвигаются под Бахмутом

Силы оброны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Оккупанты оказываются в ловушке.

Наши воины достигли успехов на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутных войск ВСУ показал кадры мощной работы защитников.

Смотрите также Украина достигла тактически значительных успехов в районе Бахмута, – ISW

Работает украинский "Призрак"

Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке,

– заметил Александр Сырский.

Генерал-полковник рассказал, что на видео отличная работа группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Работает снайпер с позывным "Альфа". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага", – подчеркнул командующий.

Добавил, что во время работы снайпера за группой охотился российский беспилотник. Впрочем, его уже сбили.

Читайте также 500 дней – 500 бессонных ночей: какими были главные битвы Украины и что нас ждет впереди

Как работает украинский "Призрак": смотрите видео

У оккупантов большие проблемы

В разведке Великобритании заметили, что у российских захватчиков большие проблемы. Из-за успехов наших военных оккупанты упали духом. Также в разведке добавили, что у России есть немного дополнительных резервов.

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Клещиевки украинские воины достигли частичного успеха. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Идут тяжелые бои.

Накануне пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый отметил, что за одни сутки Силы обороны продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают удерживать инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и продвигаются по северному и южному флангам.