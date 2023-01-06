Несмотря на тотальное заминирование: ВСУ продвигаются по Сватовскому и Кременскому направлениям, – Гайдай

В Луганской области продолжаются боевые действия. Россияне терпят поражение и терроризируют местных.

Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Есть успех на стороне ВСУ как на Сватовском, так и на Кременском направлениях. Однако каждый освобожденный мэтр Луганской области дается очень тяжело. У россиян было достаточно времени, чтобы подготовить оборонительные рубежи. Есть окопы, все заминировано так, что ни у кого нет минных" карт. Потому что миновали вручную и дистанционно с помощью специальной техники", – сообщил руководитель ОВА.

Он отметил, что также территории заминированы из-за падения ракет. Есть множество неразорвавшихся снарядов.

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По словам Гайдая, мобилизованные деморализованы из-за условий, в которых вынуждены воевать. Кроме этого, Гайдай сказал, что также воюют бывшие заключенные и кадыровцы, издевающиеся над резервистами.

Агрессию от поражений россияне срывают на местных жителях. О каком так называемом "рождественском перемирии" может быть речь, если весной россияне, несмотря на достигнутые договоренности, ни разу не дали в тишине эвакуировать людей, - сказал Гайдай.

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