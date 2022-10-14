ВСУ уже зачистили котел в Херсонской области, линия фронта проходит вплотную с Мыловым

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор врагу на южном направлении. Украинская армия уже впритык к селу Мыловое на Днепре в Херсонской области.

Каждый день украинские солдаты наносят врагу сокрушительные атаки в Херсонской области, в частности ВСУ недавно уничтожили командный пункт врага. Линия фронта смещается к селу Мыловое.

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Воины зачистили котел и продвигаются вглубь области

Как сообщают в Херсонском областном совете, нашей армии удалось зачистить котел в Херсонской области – ВСУ с западного направления освобождают населенные пункты на правом берегу Днепра.

Сейчас эта линия деоккупации проходит в направлении от Давыдового Брода до Дудчан, от одного берега Ингульца до Днепра. То есть котел, в который наши ВСУ взяли оккупантов, уже зачищен и линия фронта приблизилась к Бериславу и проходит возле Мылового,

– сказал депутат Сергей Хлань.



ВСУ вплотную к Мыловому в Херсонской области / Скриншот из Deep State

По официальной информации, Вооруженным Силам удалось освободить 1170 квадратных километров территории в Херсонской области. Это 29 населённых пунктов на севере Херсона в Бериславском районе.

Кроме того, депутат облсовета Хлань отметил, что сейчас в деоккупированных городах и селах работает полиция. Силовики фиксируют все преступления российских солдат и открывают уголовные производства против оккупантов за совершенные преступления.

Впоследствии мы станем свидетелями обнародования этих преступлений,

– сообщил чиновник.

Актуальная информация о контрнаступлении на Херсон

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что ВСУ давят на оккупантов в трех направлениях и планируют открыть еще четвертое. По его словам, боевая инициатива сейчас находится на украинской стороне. Также Мусиенко объяснил, почему освобождение украинских территорий происходит не так быстро, как хотелось бы.

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Об успехах украинских солдат тоже говорят в Соединенных Штатах Америки. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что международные партнеры сделают все возможное, чтобы Украина преодолела врага. Он спрогнозировал, что контрнаступление наших воинов будет продолжаться на протяжении всей зимы.

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