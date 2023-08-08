ВСУ прорвали первую линию обороны на Юге: как происходит продвижение воинов сейчас

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается. Нашим военным удается развить успехи после прорыва первой линии обороны россиян на отдельных участках Юга.

Однако сообщается об этом дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что происходит на Юге

По словам Гуменюк, ВСУ прорвали первую линию обороны на Юге, но такие новости подаются дозированно. Она подчеркнула, что эта работа сложная.

Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что следует помнить, что за этим стоит большая и тяжелая работа. Сейчас продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости