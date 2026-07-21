ВСУ провели операцию на аэродроме "Халино": уничтожен истребитель МиГ-29

Украинские военные провели успешную операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. В результате были уничтожены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Операцию проводила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес". Об этом сообщает Генштаб. Также военные показали кадры попаданий в самолет и ЗРК. По их словам, МиГ-29 стоит 25 миллионов долларов, а "Панцирь" – 20 миллионов.