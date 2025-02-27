ВСУ провели перегруппировку, продвижение России замедлилось на большинстве угрожающих участков

Главком Сырский рассказал, что посетил некоторые бригады в связи с активизацией действий врага в Донецкой области в Новопавловском направлении. Он также сообщил, что ВСУ провели перегруппировку на фронте.

Этим удалось добиться замедления продвижения российской армии на большинстве угрожающих участков. "С нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага",– сообщил он.