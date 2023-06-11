ВСУ ведут тактическую операцию, последствия взрыва Каховской ГЭС: хронология 473 дня войны

Война в Украине длится уже 474 дня, украинцы продолжают обороняться, а враг продолжает вести себя как страна-террорист. Вооруженные силы перешли к контрнаступательным действиям.

О главных событиях на передовом и дипломатическом фронте по состоянию на 11 июня – рассказываем в материале 24 Канала.

Смотрите также Бездействие и слепота: почему ООН и другие международные институты должны измениться или умереть

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС на территории Херсонщины запретили купание и водопой животных. Также запрещен забор воды и отлов рыбы в акватории Днепра. Запрет нужен, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы,В оккупированном Крыму в поселках Красный Чабан и Ставки россияне роют дополнительные линии обороны и устанавливают фортификационные сооружения. Российские оккупанты не настолько уверены в своих же предварительных заявлениях, что Днепр является непреодолимой преградой для украинских сил обороны, считает военный эксперт Владислав Селезнев.В результате подрыва Каховской ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня.В Ровно работники ТЦК объяснили случай якобы вручения повестки 8-летнему мальчику. Ее передали маме ребенка, чтобы она рассказала, с тех пор как и в какой части служит ее муж. Эти данные впоследствии будут внесены в учетные записи. Женщине просто передали контактный номер на повестке, но ее мать "выложила все это в телеграммы".56-летний житель Киева пытался нелегально перебраться в Венгрию. При попытке он обнаружил фотоловушку и решил ее прихватить с собой на всякий случай.В российском Белгороде с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Произошло ЧП в Алексеевском городском округе, жертв нет. Не исключено, что вагоны решили "освободиться" от путинского режима.