Мы стараемся очищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу Днепра, – Гуменюк
Наталья Гуменюк рассказала, что на Юге Вооруженные Силы работают над тем, чтобы враг чувствовал давление и присутствие Украины. В частности, говорится о полосе на Левом берегу Днепра.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что это достаточно непростая работа. В частности, и потому, что россияне прячутся между местными жителями, пишет 24 Канал.
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Что делают ВСУ на Юге Украины
В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы стараемся вычищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу. Это довольно непростая работа и осложняется тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами,
– рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, работа ВСУ достаточно результативна. Пресс-секретарь, как пример, сообщила, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились., поскольку украинские военные поразили пункт снабжения и складирования боеприпасов.
"Сейчас они (россияне – 24 Канал) не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огневым контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", – рассказала Наталья Гуменюк.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" объяснила, что такими действиями Вооруженные Силы Украины пытаются уменьшить давление вражеского огня по:
- Днепробузскому лиману;
- противоположным общинам: Очаковской и Куцурубской Николаевской области.
Что касается Херсонской области, то Наталья Гуменюк констатировала, что, к сожалению, враг продолжает выискивать позиции и точки, скрываясь опять же за мирным населением Левобережья, и обстреливает Херсон и пригород.
Оккупанты обстреливают Херсонщину
- Россия с Левобережья Днепра обстреливает Правый берег, который Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов.
- Да, в ночь на 23 марта Россия снова атаковала Корабельный район города. К сожалению, враг обломками боеприпасов повредил стену между 3 и 4 этажами здания медучреждения. Жилищные кварталы города враг только 22 марта атаковал 5 раз.
- Кремль в течение 22 марта 54 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 319 снарядов из минометов, реактивной системы залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников
- К сожалению, в результате атаки россиян 22 марта 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонщины ранены.