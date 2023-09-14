Оккупанты цепляются за позиции, но ВСУ оттесняют россиян: какова ситуация на левом берегу Днепра

На левом берегу реки Днепр идет боевая работа и контрбатарейная борьба. Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и выбивать его с позиций.

Цель Сил обороны – зачистить полосу от левого берега минимум на 10 – 15 км. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Оккупанты пытаются удержаться между двумя линиями обороны

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега (Днепра – 24 Канал) хотя бы на 10 – 15 км была от них абсолютно зачищена", – сказала она.

По ее словам, это позволит критически снизить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья.

Комментируя происходящее на линии боевого столкновения на левом берегу Днепра, Гуменюк отметили, что Силы обороны пытаются выбить цепляющегося за позиции врага.

Продолжается боевая работа, идет контрбатарейная борьба. Мы продолжаем уничтожать врага и выбивать его с тех позиций, потому что они действительно цепляются,

– сказала она.

Спикер подчеркнула, что у оккупантов есть задача максимально удерживать ту линию, которая как раз находится между первой линией обороны, которую смыло Каховское водохранилище, и второй линией обороны, к которой тяготеют оккупанты.

Однако, как рассказала Гуменюк, оккупантов не пускают ко второй линии обороны заградительные отряды. Дело в том, что россиянам поставили задачу удержаться где-то между двумя линиями обороны.

Вместе с тем, спикер добавила, что Силы обороны продолжают избивать врага. Так, за прошедшие сутки на этом направлении было обезврежено:

23 оккупантов,

4 танка,

1 РСЗО,

1 станцию РЭБ,

1 лодка.

"Мы пытаемся лишить врага тех мощностей, которыми он мог бы защищать левый берег. А уж когда отобьем, тогда и пройдем контрольным маршем", – резюмировала Гуменюк.

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