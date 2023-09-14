Мета Сил оборони – зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10 – 15 км. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Окупанти намагаються втриматися між двома лініями оборони

"Ми продовжуємо вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега (Дніпра – 24 Канал) хоча б на 10 – 15 км була від них абсолютно зачищена", – сказала вона.

За її словами, це дозволить критично зменшити кількість обстрілів правого берега, легше буде мешканцям населених пунктів вздовж узбережжя.

Коментуючи те, що відбувається на лінії бойового зіткнення на лівому березі Дніпра, Гуменюк зазначили, що Сили оборони намагаються вибити ворога, який чіпляється за позиції.

Триває бойова робота, триває контрбатарейна боротьба. Ми продовжуємо нищити ворога і вибивати його з тих позицій, тому що вони дійсно чіпляються,

– сказала вона.

Речниця підкреслила, що в окупантів є завдання максимально утримувати ту лінію, яка якраз знаходиться між першою лінією оборони, яку змило Каховське водосховище, і другою лінією оборони, до якої тяжіють окупанти.

Однак, як розповіла Гуменюк, окупантів не пускають до другої лінії оборони загороджувальні загони. Річ у тім, що росіянам поставили завдання утриматися десь поміж цими двома лініями оборони.

Разом з тим, спікерка додала, що Сили оборони продовжують бити ворога. Так, за минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено:

23 окупантів,

4 танки,

1 РСЗВ,

1 станцію РЕБ,

1 човен.

"Ми намагаємося позбавити ворога тих потужностей, якими б він міг захищати лівий берег. А вже коли відіб'ємо, тоді й пройдемо контрольним маршем", – резюмувала Гуменюк.

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