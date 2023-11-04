Поэтому управляемые авиационные бомбы враг запускает за 30 – 40 километров до линии фронта. Впрочем, как отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВС Владимир Фитьо 24 Каналу, полет 500-килограммовой фугасной бомбы достигает 70 километров.

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Соответственно 500 килограммов взрывчатки наносят разрушительный вред, хоть и не точный.

С 24 февраля 2022 года Силы обороны Украины уже уничтожили 322 вражеских самолета и 324 вертолета. Кроме того, оккупанты несут бешеные потери и в других видах техники.

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На складах России, к сожалению, сохраняется еще большое количество боеприпасов для различных типов вооружения. Кроме того, промышленность страны-агрессора работает и производит новые снаряды. Активность вражеских обстрелов свидетельствует, что у россиян еще нет больших проблем с боеприпасами.

С начала октября, когда начались активные действия на линии фронта, в том числе и на Купянском направлении, активность применения артиллерии врагом остается такой же, как и была. То есть враг не жалеет снарядов и минометов,

– рассказал Фитьо.

Несмотря на то, что российской артиллерии не хватает точности, взрывное поражение от их снарядов наносит большой вред.

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