Тож керовані авіаційні бомби ворог запускає за 30 – 40 кілометрів до лінії фронту. Утім, як зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗС Володимир Фітьо 24 Каналу, політ 500-кілограмової фугасної бомби сягає до 70 кілометрів.

Варте уваги Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Відповідно 500 кілограмів вибухівки завдають руйнівної шкоди, хоч і не точної.

Від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Крім того, окупанти зазнають шалених втрат і в інших видах техніки.

Як окупанти використовують авіацію: дивіться відео

Як окупанти працюють артилерією

На складах Росії, на жаль, зберігається ще велика кількість боєприпасів до різних типів озброєння. Крім того, промисловість країни-агресорки таки працює та виробляє нові снаряди. Активність ворожих обстрілів свідчить про те, що у росіян ще немає великих проблем із боєприпасами.

З початку жовтня, коли почалися активні дії на лінії фронту, зокрема і на Куп'янському напрямку, активність застосування артилерії ворогом залишається такою ж як і була. Тобто ворог не шкодує снарядів і мінометів,

– розповів Фітьо.

Попри те, що російській артилерії бракує точності, вибухове ураження від їхніх снарядів завдає великої шкоди.

Останні новини з фронту: коротко