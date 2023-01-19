ВСУ показали, что произошло с анонсированным наступлением 58-й армии России на Запорожье

Российские захватчики пытались наступать в Запорожском направлении силами 58 общевойсковой армии. Украинские защитники успешно отразили вражеские атаки.

В Генштабе ВСУ опубликовали видео с мощной работой наших защитников. Украинские военные отметили, что низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия.

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ВСУ уничтожили оккупантов и вражеские танки

Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для наших подразделений,

– говорится в сообщении.

По видео можно оценить наступательные действия захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области. В результате только этой вражеской атаки подтверждено уничтожение трех танков противника и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными.

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