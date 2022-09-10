"Все отстроим": Купянский городской совет показал разрушенный мост через Оскол

У россии больше нет возможности получать подкрепление, используя мост в Купянске через реку Оскол. Все потому, что мост фактически полностью разрушен.

В Купянском городском совете призывали не расстраиваться, ведь после победы Украины мы все отстроим.

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На странице Купянского городского совета обнародовали видео, с которого можно понять масштабы разрушения моста. Переправлять по нему технику у оккупантов точно не получится, ведь полностью отсутствует пролет моста посередине конструкции.

Мост через Оскол в Купянске сейчас выглядит так. Все отстроим,

– подписали видео в Купянском городском совете.

Мост в Купянске: смотрите видео

Этот мост имел важное значение для оккупантов

После разрушения моста оккупанты остались без еще одного стратегически важного объекта, а их группировка в Изюме будет иметь проблемы с подкреплением. Стоит отметить, что Оскол делит Купянск почти пополам. Ранее военные эксперты объясняли, что в случае разрушения моста Купянск окажется в тактическом окружении ВСУ.

Что означает освобождение Купянска

По сети уже распространяются фотографии из Купянска, над которым развевается сине-желтый флаг. Говорят, что наши воины выгнали оттуда оккупантов, однако официального подтверждения еще не было.



Над Купянском развевается желто-голубой флаг / Фото из соцсетей

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск. Ведь там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных дорог.

Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск,

– сказал военный эксперт.

По словам военного эксперта, Балаклея была в окружении, а точнее – в полуокружении. Когда ВСУ ее обошли, то захватчики, не успевшие отступить с нее, сдавались в плен после зачистки нашими войсками. Это тактика.

Добавим, что эксперты из американского института изучения войны считают, что ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск в течение следующих 72 часов. Добавим, что в Генштабе сообщили, что за 3 дня в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления в регионе.

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