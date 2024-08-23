Эпические кадры: чем ВСУ могли уничтожить мосты через реку Сейм

Вооруженные Силы Украины атаковали все 3 российских моста через реку Сейм, что на Курщине. Предположительно, удары были нанесены высокоточными авиабомбами.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп назвал 24 Каналу, какое именно оружие могли применить. Заметим, что россияне могут оказаться в окружении.

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Чем ВСУ могли уничтожить мосты через реку Сейм

Первый автомобильный мост вблизи поселка Глушково украинские военные пытались уничтожить с помощью установок HIMARS. Было видно 4 дыры, однако этого недостаточно. Чтобы полностью его разрушить, нужно было еще как минимум несколько точных ударов.

Учитывая такую сложность, украинское командование приняло решение применить более эффективное вооружение – высокоточные авиабомбы, и они отработали на 100%. Второй мост в районе села Званное также уничтожали этим оружием. Был неплохой результат, но не такой мощный.

И здесь важный момент. Нанести удар авиационной бомбой по мосту в глубине территории России – это большой риск. Самолеты, которые их сбрасывают на близкой дистанции, могут быть сбиты российскими истребителями или ПВО.

Предполагаю, что были использованы американские бомбы JDAM или GBU-39, или какие-то французские. Также могли привлечь F-16. Хотя, возможно, это МиГ-29 или Су-27,

– отметил Давид Шарп.

Как уничтожали мосты через Сейм / Скриншот из видео

С одной стороны, удары авиабомбами по мостам гораздо эффективнее, чем HIMARS. С другой – большие риски для пилотов и авиации. Поэтому применяется комбинированный метод: по мостам бьют бомбами, по понтонным переправам – ракетами, кассетными боеприпасами или боеприпасами воздушного подрыва.