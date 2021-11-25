ВСУ развивают сержантов на практиках армий НАТО: у Украины – невероятные успехи

В разных ситуациях сержанты должны быть и другом, и командиром. В странах Организации Североатлантического договора сержанты – один из основных звеньев устройства войска.

Лидерские качества, знания, умения и профессионализм – это залог высокой боеспособности войска и успешного выполнения задач. Именно поэтому развитие сержантского корпуса – основополагающий приоритет реформирования Вооруженных сил Украины.

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Сержант держит связь с солдатами

Лидер ведет за собой бойцов на поле боя, поднимает военную дисциплину, поддерживает боевой дух, заботится о готовности каждого из подчиненных выполнять задачи.

Сержант – это звание младшего командного состава в армиях многих стран мира. Это военный, непосредственно поддерживающий связь с солдатами и ставящий им задачу.

Создание профессионального сержантского корпуса – одна из реформ украинских вооруженных сил, чтобы соответствовать стандартам Альянса, где должность сержанта – одна из основных. Украина уже сделала многое на пути трансформаций.

"Украина достигла невероятных успехов на пути к стандартам НАТО в сфере подготовки сержантов. Ее прогресс достаточно сложно сравнить с чем-то из нашего опыта", – подчеркнул сержант-майор из ВС Чехии Людек Колеса.

Что такое программа DEEP Еще в 2014 году Украина начала сотрудничество с НАТО по программе DEEP – усовершенствование военного образования. Ее цель – помогать партнерам перестраивать, развивать или реформировать систему профессионального военного образования как офицерского, так и сержантского состава.

Программа обучения сержантов

"Мы помогаем украинским Вооруженным силам развивать профессиональный сержантский состав", – сказал Колеса. В программе обучения военных стран Альянса 4 уровня подготовки:

базовый;

средний;

повышенный;

высший.

Каждый предусматривает 2 этапа – подготовку командира-лидера и профессиональную, согласно роду войск. Именно по такой системе готовят сержантов и в Украине. Уже созданы Центры подготовки сержантского состава.

По структуре, функциям и задачам они почти тождественны с учебными заведениями стран НАТО. Однако, как считают эксперты, для полной трансформации украинской армии еще предстоит внедрение ряда реформ.

Центр подготовки сержантов сформировали по стандартам НАТО / Фото "Армия.Inform"

"Все же необходимы определенные организационные изменения в институтах высшего образования. Это позволит адаптировать учебные планы в соответствии со стандартами НАТО", – отметил советник по военному образованию, представитель НАТО в Украине Стасис Палдунас.

"Полоса реакции"

Программу обучения сержантов создали по образцу и стандартам НАТО, но адаптировали к украинским реалиям. Курс базового лидерства разделили на 3 блока. В центре внимания – так называемая "полоса реакции".

. Это ряд сложных этапов, в рамках которых сержанты и инструкторы выполняют ситуативные задачи. Лидер группы должен найти правильный алгоритм действий и скоординировать работу подразделения.

Это позволяет оценить управленческие качества. Ведь настоящий сержант должен быть лидером по духу и сути. Его задача – стать тем звеном, которое соединяет солдат с командирами. Он должен пользоваться авторитетом и у одних, и у других.

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"Я могу сравнить украинские Вооруженные силы по состоянию на конец 2014 года и сегодня прогресс просто невероятный. Если бы не национальная военная форма, было бы достаточно сложно отличить, кто из сержантов представляет ВСУ, а кто – Чехию или Данию", – отметил Колеса.

Кроме обучения в отечественных Центрах подготовки сержантов, украинские военные могут пройти обучение в:

военных школах;

академиях;

колледжах стран Североатлантического союза.

В частности, в школе НАТО в немецком городе Обераммергау. По словам военных НАТО, украинцам уже есть чем поделиться с другими партнерами.

Украинские военные проходят обучение в школе НАТО / Фото из Википедии

"Пример Украины выходит за рамки программы. Мы даже используем его для того, чтобы вдохновить другие государства. Также украинские военнослужащие сержантского состава выполняют роль провайдеров: делятся собственным опытом с другими партнерами НАТО", – рассказал Колеса.

В основе подготовки украинских сержантов – полученный в боях уникальный опыт в сочетании со стандартами армий ведущих стран НАТО.

Я хорошо помню те времена, когда в начале войны в условиях ведения боев сержант был тем командиром, от которого зависел успех и выполнение боевых задач,

– подчеркнул командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Сухопутным войскам в последние годы удалось успешно построить новую сержантскую вертикаль по стандартам НАТО. Именно на сержантов возлагаются задачи по обучению личного состава. Быть сержантом – значит первым принимать решение и первым идти вперед.

Сырский рассказал, что в сухопутных войсках проходит службу более 20 тысяч сержантов, из которых более 14 тысяч имеют опыт ведения боевых действий на Востоке.

Воинские звания в Украине

Более 3,5 тысяч сержантов отмечены государственными наградами, 2 из них получили высшее звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.

В 2020 году в Украине был введен новый перечень воинских званий, эквивалентных армиям стран-членов НАТО. Появились такие должности как:

штаб-сержант;

мастер-сержант из категории старшего сержантского состава.

"Мы ввели новую колонку воинских званий, которая также будет мотивировать сержантов двигаться по карьере именно сержанта, достигая новых воинских званий", – отметил главный старшина ВСУ Александр Косинский.

Теперь в украинской армии сформировали полноценную структуру профессионального сержантского корпуса. Она является дорожной картой для сержанта, ведь он может спрогнозировать, какую должность и когда сможет занять.

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Это также мотивирует к военной службе армейцев, у которых нет высшего военного образования. Они ведь тоже могут рассчитывать на карьерный рост. Кроме того, увеличили финансовое обеспечение сержантского корпуса на уровне с офицерами.

Сейчас на некоторых должностях сержантского состава уровень денежного довольствия за должностью, то есть должностной оклад – или равен некоторым офицерским должностям, или даже выше. Но дело не только в званиях.

Украина приближается к стандарту

Стать сержантом может любой военнослужащий. Впрочем, он должен получить опыт, быть добросовестным и дисциплинированным и иметь авторитет в коллективе.

Сержант – это первый командир, лидер для солдат, образец для подчиненных, помощник офицера. Украина идет к этому стандарту уже 7 лет, реформируя Вооруженные силы.

Мы еще идем по этому пути. С каждым годом на сержантский состав все больше и больше возлагают ответственность и полномочия в вопросах подготовки личного состава, поддержания дисциплины и подготовки подразделения к выполнению задач по назначению,

– сказал Косинский.

В новых обязанностях сержантов учтена не только практика выполнения задач в боевых условиях, но и опыт ведущих стран мира. В Украине национальное войско постепенно перестраивается по стандартам НАТО, и развитие профессионального сержантского корпуса является частью реформ. Каждый год сержантов в Украине становится все больше.

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Именно сержант играет важную роль в цепочке между ставящим задачу командиром и солдатами, которые должны ее выполнять. Командир и его главный сержант работают как команда. Офицер занимается планировкой, в то время как подготовку солдат берут на себя сержанты. То есть офицер говорит, что делать, а сержант решает, каким образом подразделение должно это выполнить.

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