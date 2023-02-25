ПВО россиян снова провалилось: ВСУ передали оккупантам в Донецке горячий привет с неба

Российская противовоздушная оборона еще раз доказала свою неэффективность. Оккупанты в Донецке не заметили квадрокоптер ВСУ, с помощью которого поджарили захватчиков.

59 отдельная мотопехотная бригада поделилась ярким видео, как отработала по оккупантам, пишет 24 Канал. Украинские военные 24 февраля сбросили на оккупантов в Донецку взрывчатку.

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По меньшей мере трое окупантов стали "трехсотыми"

Квадрокоптер подлетел к четырем захватчикам, находившимся у автомобиля. После того, как взрывчатка была сброшена с коптера и разорвалась, по меньшей мере трое окупантов стали "трехсотыми" с различными травмами. Еще один российский захватчик скрылся на автомобиле.

"Привет сотрудникам "МГБ" и каким-то донецким му**рам от 59 бригады. Привет был доставлен и передан прямо в Донецк", – отметили украинские военные.

Как 59 бригада передала горячий привет оккупантам: видео

ВСУ систематически и хирургически уничтожают оккупантов

Следует отметить, что такая тактика Вооруженных Сил Украины чрезвычайно распространена. Наши воины одними из первых стали ее использовать еще с 2014 года.

Самое интересное, что расхвалена кремлевской пропагандой ПВО России буквально беспомощна против таких атак наших воинов. Украинские военные таким образом ликвидировали немало оккупантов, пока те не подозревали, что за ними подстерегает смерть.

24 Канал писал о таком случае в ноябре 2022 года. Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского рассказали о ликвидации нескольких захватчиков.

Россияне спрятались в скрытой перекрытой щели и думали, что их там не достанут. Однако оператор дрона 30 ОМБр сбросил на окупантов три гранаты. Наши защитники отчитываются, что все гранаты попали точно в цель. Следовательно, тот, кто был в щели – не имел шансов выжить.

Кроме того, довольно часто на территорию, контролируемую российскими войсками, залетали гражданские квадрокоптеры. Это еще раз доказывает, что у ПВО у россиян большие проблемы.