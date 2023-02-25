59 окрема мотопіхотна бригада поділилася яскравим відео, як відпрацювала по окупантах, пише 24 Канал. Українські військові 24 лютого скинули на окупантів у Донецьку вибухівку.

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Щонайменше троє окупантів стали "трьохсотими"

Квадрокоптер підлетів до чотирьох загарбників, які були біля автомобіля. Після того, як вибухівка була скинута з коптера та розірвалася, щонайменше троє окупантів стали "трьохсотими" з різними травмами. Ще один російський загарбник втік на автомобілі.

"Привіт співробітникам "МГБ" і якимось донецьким му**рам від 59 бригади. Привіт був доставлений і переданий прямо в Донецьк", – зазначили українські військові.

Як 59 бригада передала палкий привіт окупантам: відео

ЗСУ систематично та хірургічно знищують окупантів

Слід зазначити, що така тактика Збройних Сил України є надзвичайно поширеною. Наші воїни одними з перших почали її використовувати ще з 2014 року.

Найцікавіше, що розхвалена кремлівською пропагандою ППО Росії буквально безпорадна проти таких атак наших воїнів. Українські військові у такий спосіб ліквідували чимало окупантів, поки ті не підозрювали, що за ними чатує смерть.

24 Канал писав про такий випадок у листопаді 2022 року. Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького розповіли про ліквідацію декількох загарбників.

Росіяни заховалися в прихованій перекритій щілині та думали, що їх там не дістануть. Однак оператор дрона 30 ОМБр скинув на окупантів три гранати. Наші захисники звітують, що всі гранати потрапили точно в ціль. Відтак, той, хто був у щілині – не мав шансів вижити.

Крім того, досить часто на територію, яку контролюються російські війська, залітали цивільні квадрокоптери. Це вкотре доводить, що з ППО в росіян великі проблеми.