Почему ВСУ сбили 21 ракету из 41 запущенной: Игнат подробно рассказал причины
Россия утром атаковала Украину 41 ракетой, из них наши военные сбили 21 вражескую цель. Юрий Игнат рассказал, что большинство оружия уничтожили Воздушные силы ВСУ.
Ведь враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами. Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телеканала Киев, почему такой результат продемонстрировали наши военные, пишет 24 Канал.
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Почему ВСУ уничтожили 21 из 41 ракеты
Баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 били по Харьковской области. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумская, и Днепропетровская области… Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot,
– рассказал Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия, одну Х-59.
"А те, что не сбили – они не все и долетели до своих целей по определенным причинам", – заявил спикер.
По его словам, такими причинами могут быть:
- устарелое оружие;
- неполадки;
- вмешательство наших РЭБ.
Юрий Игнат добавил, что действительно есть пострадавшие и повреждения, и Украина этого не скрывает.
"Но сегодня (23 января – 24 Канал) как ни крути – работа ПВО была такой, как мы увидели в нашем отчете. Крылатые ракеты все уничтожены, баллистические – 5 (именно там, где это было возможно). Остальные – были и попадания, и не долетели", – уточнил спикер Воздушных сил ВСУ.
Залужный рассказал о ракетной атаке России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты нанесли по Украине комбинированный ракетный удар. В частности, враги в течение нескольких часов утром 23 января атаковали Украину крылатыми, баллистическими, авиационными и зенитными управляемыми ракетами. Враг выпустил по Украине 41 ракету, в том числе:
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.
Валерий Залужный рассказал, что наши Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны сбили 21 ракету:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.