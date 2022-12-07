ВСУ ликвидировали лучший экипаж авиации России: Жданов рассказал детали сбивания вертолета Ка-52

Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ка-52, где находился лучший экипаж российской армии. На двух членах экипажа было 6 орденов мужества.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов . Он отметил, что самолет потерял тягу двигателя.

Кстати Это были настоящие профи, которых в России единицы: ВСУ "закобзонили" элитных пилотов

"Скорее всего, самолет сбили "Стингером" или "Стрелой". Дело в том, что оба вида оружия действуют по самонаведению по тепловому излучению. То есть они бьют в двигатель, в верхнюю часть, где есть турбины. В самое горячее место. Когда турбины разрушаются, то исчезает тяга. Соответственно, самолет начинает падать, терять высоту", – сказал Жданов.

Обратите внимание – Жданов об уничтожении самолета К-52: смотрите видео

Известно о сбитии вертолета

Вражеский вертолет ликвидировали 4 декабря. Это успешная работа подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток"

Пилоты не успели катапультироваться. В России уже хотят присвоить оккупантам звание героев. Государственная пограничная служба опубликовала видео с убытком самолета.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 декабря украинские защитники уничтожили 281 самолет и 264 вертолетов армии российских убийц.