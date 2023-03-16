А как получилось: украинские защитники сбили "невидимый" российский беспилотник

Украинские защитники обезвредили вражеский беспилотник, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения. Речь идет о ZALA 421-16E2, который, как хвастались россияне, "неуязвимый" и "невидимый".

Его "приземлили" воины 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Подробности – читайте в материале 24 Канал.

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"Птичка уже отлеталась": что известно о беспилотнике, который удалось сбить

Украинским защитникам удалось сбить беспилотник, который россияне называют "неуязвимым" и "невидимым". Речь идет о модели ZALA 421-16E2.



Украинские военные сбили "невидимый" российский беспилотник / Фото ОК "Север"

Бойцы рассказали, что эта модель БПЛА предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Беспилотник оснащен камерой и тепловизионным модулем.



Беспилотник был оснащен камерой для наблюдения / Фото ОК "Север"

Длительность полета такой "птички" – до 4 часов, а высота – до 3 600 метров. При этом расстояние такой поисковик может преодолевать до 35 километров, а его вес – 7,5 килограмма, размах крыла – 2,8 метра.



Также во вражеской "птичке" нашли карту памяти / Фото ОК "Север"

В ВСУ добавляют, что выполнен аппарат по схеме "летучее крыло" и может работать в обычном или бесшумном режиме. Сбить такой беспилотник действительно нелегко, однако нет ничего невозможного для украинских воинов.

Благодаря слаженной работе военных, эта птичка уже "отлеталась". "Выговцы" бьют точно,

– отметили в ОК "Север".

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ВСУ прокомментировали ущерб российскому Су-24 над Бахмутом

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Бахмутом. Скорее всего, пилоту удалось катапультироваться, однако детали еще устанавливают.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый. Он подтвердил ущерб и добавил, что ликвидировал вражескую "птичку" воин 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".