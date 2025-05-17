ВСУ удалось дроном сбить вертолет: чем особенный российский Ка-52

Операторы ССО подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Сделать это удалось благодаря ударным беспилотным авиакомплексам Bombus. Ка-52 называют "убийцей танков", сбить его довольно сложно.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что вертолет Ка-52 является мощной техникой, он оборудован хорошей авионикой, поэтому такой дорогой.

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Почему поразить Ка-52 сложнее, чем другие вертолеты

Сбить Ка-52, как отметил Свитан, очень сложно, потому что этот вертолет не имеет хвостового винта. Например, ударить по вертолету Ми-24 легче, такие случаи уже были и ВСУ удавалось "отминусовать" их ударом по хвостовому винту.

"Любой беспилотник, который приближается к вертолету, попадает в движение воздуха и трудно нанести удар, а в этой ситуации нашли механизм для этого. В частности именно эти вертолеты остановили наше продвижение на Токмак в 2023 году, они не дали возможности прорываться украинским танкам", – напомнил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что в Украине уже есть с десяток наименований беспилотников, которые могут уничтожать в том числе российские вертолеты. Понятно, что добраться до самолета – сложно, скорость большая, но до вертолетов – легче.

Если украинский беспилотник движется с ускорением хотя бы на 50 километров (250 – 300), то уже однозначно россияне могут ставить крест на своих вертолетах,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Вот такие маленькие относительно вертолетов украинские беспилотники уже не оставляют возможности российской армейской авиации приближаться к линии боевого соприкосновения.

Отметим, что авиаэксперт Константин Криволап, анализируя сбитие вертолета Ка-52, озвучил, что ССО устроили противнику засаду. Он назвал эту операцию уникальной. С его слов, были изучены все маршруты вражеского вертолета и для врага этот удар стал абсолютной неожиданностью.