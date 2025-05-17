Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що гелікоптер Ка-52 є потужною технікою, він обладнаний гарною авіонікою, тому такий дорогий.

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Чому уразити Ка-52 складніше, ніж інші гелікоптери

Збити Ка-52, як зауважив Світан, дуже складно, бо цей вертоліт не має хвостового гвинта. Наприклад, вдарити по гелікоптеру Мі-24 легше, такі випадки вже були й ЗСУ вдавалося "відмінусувати" їх ударом по хвостовому гвинту.

"Будь-який безпілотник, який наближається до вертольота, потрапляє в рух повітря і важко завдати удару, а в цій ситуації знайшли механізм для цього. Зокрема саме ці вертольоти зупинили наше просування на Токмак у 2023 році, вони не дали можливості прориватися українським танкам", – нагадав Світан.

Військовий експерт підкреслив, що в України вже є з десяток найменувань безпілотників, які можуть знищувати у тому числі російські вертольоти. Зрозуміло, що дістатися до літака – складно, швидкість велика, але до вертольотів – легше.

Якщо український безпілотник рухається з пришвидшенням хоча б на 50 кілометрів (250 – 300), то вже однозначно росіяни можуть ставити хрест на своїх вертольотах,

– наголосив льотчик-інструктор.

Ось такі маленькі відносно гелікоптерів українські безпілотники вже не залишають можливості російській армійській авіації наближатись до лінії бойового зіткнення.

Зазначимо, що авіаексперт Костянтин Криволап, аналізуючи збиття гелікоптера Ка-52, озвучив, що ССО влаштували противнику засідку. Він назвав цю операцію унікальною. З його слів, були вивчені всі маршрути ворожого вертольота і для ворога цей удар став абсолютною несподіванкою.