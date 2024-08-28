Сложно сбить, – Свитан назвал особенности уничтожения штурмовика Су-25

Зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили на Краматорском направлении российский штурмовик Су-25. В России таких самолетов на боевом дежурстве более 100 единиц.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что этой авиатехнике уже более 40 лет.

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Поцелить сложно, но реально

В России также ориентировочно 100 единиц самолетов таких моделей: Су-30, Су-34, Су-35. То, что украинские защитники сбивают такие самолеты, особенно с ПЗРК (дальность работы до 5 километров), говорит о том, что россияне выходят на линию боевого соприкосновения, а иногда и пересекают ее, выполняя боевые задачи. Это, со слов Свитана, свидетельствует о серьезном давлении воздушного компонента российской армии на украинские позиции.

Наши молодцы, сложно сбить такой самолет. В ВСУ есть до 10 видов модификаций ПЗРК разного уровня, но они имеют короткий период на отработку, мало времени на прицеливание. Есть определенные механизмы запуска систем, которые не успевают отработать до устойчивого захвата. Поцелить сложно, но возможно,

– озвучил Свитан.

За период полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили 368 самолетов. В сети опубликовали видео поражения Су-25. На кадрах видно, что после попадания борт вспыхнул и начал падать. Судьба экипажа пока неизвестна.