Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що цій авіатехніці вже понад 40 років.

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Поцілити складно, але реально

В Росії є також орієнтовно 100 одиниць літаків таких моделей: Су-30, Су-34, Су-35. Те, що українські захисники збивають такі літаки, особливо з ПЗРК (дальність роботи до 5 кілометрів), говорить про те, що росіяни виходять на лінію бойового зіткнення, а іноді й перетинають її, виконуючи бойові завдання. Це, зі слів Світана, свідчить про серйозний тиск повітряного компонента російської армії на українські позиції.

Наші молодці, складно збити такий літак. В ЗСУ є до 10 видів модифікацій ПЗРК різного рівня, але вони мають короткий період на відпрацювання, мало часу на прицілення. Є певні механізми запуску систем, які не встигають відпрацювати до стійкого захоплення. Поцілити складно, але можливо,

– озвучив Світан.

За період повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили 368 літаків. У мережі опублікували відео ураження Су-25. На кадрах видно, що після влучання борт спалахнув і почав падати. Доля екіпажу наразі невідома.