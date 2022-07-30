Сичеславские десантники сбили вражеский штурмовик Су-25

Украинские защитники и защитницы продолжают ликвидировать вражескую технику. В том числе и в небе.

Десантники Сичеславской бригады снова сбили Су-25

Да, наши военные 29 июля сбили российский штурмовик Су-25. Задание выполнили бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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Хорошее субботнее утро, Украина! Очередной вражеский Су-25 "долетался". Не останавливаемся!

– говорится в сообщении.

Его приземлили с ПЗРК "Игла" в небе над Донецкой областью.

Потери врага по состоянию на 30 июля

С начала полномасштабной войны россии против Украины наши защитники ликвидировали уже 40 670 оккупантов. Только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 170 захватчиков. Немало потерь у россиян и в военной технике: